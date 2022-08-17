Antalya haber! Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Antalya gelişmesine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Kumköy Mahallesi'ndeki bir markette arama yaptı. Aramada, çeşitli markalarda 185 kulaklık, 67 hoparlör, 9 kamera ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli Y.A. gözaltına alındı. Güncel AA / Orhan Çiçek Manavgat Antalya Güncel Haberler

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