Antalya haber: Antalya'da iki firari hükümlü yakalandı Antalya habere göre Antalya'nın Alanya ilçesinde kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı. Antalya'nın Alanya ilçesinde kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalama kararı bulunanlara yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler, saha uygulaması sırasında S.K.C'nin "dolandırıcılık" suçundan 10 yıl 4 ay, E.M.T'nin de "iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme ve hırsızlık" suçlarından 4 yıl 11 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezalarının bulunduğunu belirledi. Gözaltına alınan hükümlüler, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. AA / Mert Cantürk - Güncel Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Antalya Alanya Güncel Haberler

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