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Antalya haber | Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı

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Antalya haber | Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı

Antalya haberler: Antalya'da helikopter ve dron destekli gerçekleştirilen 1 haftalık trafik denetiminde bin 320 sürücü ile 24 araç sahibine para cezası uygulandı.

Antalya'da helikopter ve dron destekli gerçekleştirilen 1 haftalık trafik denetiminde bin 320 sürücü ile 24 araç sahibine para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 1-8 Ağustos tarihlerinde farklı saatlerde helikopter ve dron destekli trafik kontrolü yaptı.

Emniyet kemeri, radar, alkol, kırmızı ışık, hatalı sollama, yük ve yolcu taşımacılığı konularında denetim gerçekleştiren ekipler, hem trafik kuralları konusunda bilgilendirme yaptı hem de hatalı görülen sürücülere cezai işlem uyguladı.

Denetimde bin 320 sürücü ile traktör ve tarım işçileri taşıma ihlali kapsamında da 24 araç sahibine para cezası verildi.

Ayrıca, Yaşam Tüneli Eğitim Çadırı'nda 273 kişiye eğitim verildi.

AA / Hatice Özdemir Tosun - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Tragger Antalya Güncel Haberler

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