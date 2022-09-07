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Antalya haber: Antalya'da evinde uyuşturucu imalatı yapan zanlı yakalandı

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Antalya haber: Antalya'da evinde uyuşturucu imalatı yapan zanlı yakalandı

Antalya gündem haberi | Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde evinde uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde evinde uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıağaç Mahallesi'nde R.Ç'nin evinde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Gazipaşa JASAT timi, Gazipaşa Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekiplerince, eve operasyon düzenlendi.

Kokuya duyarlı dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

R.Ç, gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Güncel

Jandarma Gazipaşa Antalya Güncel Haberler

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