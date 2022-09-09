Antalya haber! Antalya'da denize giren turist boğuldu Güncel Haberler Antalya habere göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde denize giren kadın turist boğuldu. Antalya'nın Manavgat ilçesinde denize giren kadın turist boğuldu. Sorgun Mahallesi Titreyengöl Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde eşiyle tatil yapan Macaristan uyruklu Anna Maria Szabo (70) yüzmek için otelin sahilinden denize girdi. Bir süre sonra boğulma tehlikesi geçiren Szabo, cankurtaran ve diğer turistlerin yardımıyla sudan çıkarıldı. Suni teneffüs ve kalp masajı yapılan turist, 112 Acil Servis ekibince özel bir hastaneye kaldırıldı. Szabo, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Turistin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Güncel Kaynak: AA / Fatih Hepokur Sorgun Mahallesi Manavgat Antalya turist Güncel Haberler

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