Antalya haber! Antalya'da banka şubesi müdürü rehin alındı Antalya haber... Antalya'nın Kepez ilçesinde bir banka şubesi müdürünün rehin alındığını bildirildi. Antalya'nın Kepez ilçesinde bir banka şubesi müdürünün rehin alındığını bildirildi. Teomanpaşa Mahallesi Yeşilırmak Caddesi'ndeki Mısır Çarşısı yanında bir banka şubesine giren silahlı kişinin, şube müdürünü rehin aldığı öğrenildi. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Çelik yelek giyerek tedbir alan ekipler bankanın etrafına güvenlik şeridi çekti. Güncel AA / Tahsin Küçükkaraca Yeşilırmak Caddesi Antalya Kepez Banka Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Antalya haber! Antalya'da banka şubesi müdürü rehin alındı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.