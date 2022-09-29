Antalya haber... Antalya'da asansör boşluğuna düşen 2 işçi yaralandı Güncel Haberler Antalya gündem haberine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde bir inşaatın giriş katındaki asansör boşluğuna düşen 2 işçi yaralandı. Antalya'nın Alanya ilçesinde bir inşaatın giriş katındaki asansör boşluğuna düşen 2 işçi yaralandı. Sugözü Mahallesi D-400 karayolundaki bir inşaatın giriş katında 2 işçi taşıdıkları blok mermer ile asansör boşluğundan düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Bulundukları boşluktan çıkarılan yaralı işçiler hastaneye kaldırıldı. Bölgede güvenlik önlemi alan polis inceleme yaptı. Güncel Kaynak: AA / Mustafa Kurt Antalya Alanya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Antalya haber... Antalya'da asansör boşluğuna düşen 2 işçi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.