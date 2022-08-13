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Antalya haber | Antalya'da aranan hükümlü yakalandı

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Antalya haber | Antalya'da aranan hükümlü yakalandı

Antalya habere göre Antalya'nın Aksu ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilere yönelik gelen ihbarlar üzerine kent genelinde çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında 5 yıldır firari olduğu tespit edilen ve kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.E. ekipler tarafından yakalandı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel

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