Antalya'da 90 suç kaydı bulunan firari yakalandı Güncel Haberler Antalya'da 90 suç kaydı bulunan şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Antalya'da jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan M.Ö.D isimli şüphelinin 90 suç kaydı olduğu belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma timleri ile Konyaaltı Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri, 90 suç kaydı bulunan ve hakkında 24 yıl 2 ay arama kaydı bulunan M.Ö.D'nin Konyaaltı ilçesinde olduğu bilgisini aldı.

Yapılan araştırma sonucunda şüpheli Geyikbayırı Mahallesi'ndeki evinin yakınlarında gözaltına alındı.

Şüpheli ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Süleyman Elçin Konyaaltı Araştırma Jandarma Antalya 3. Sayfa Güncel Haberler

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