Antalya haber... Antalya'da 90 litre sahte alkol ele geçirildi Antalya yerel gündem haberine göre Antalya'nın Kemer ilçesinde turistlere satmak için 90 litre sahte içki ürettiği belirlenen zanlı yakalandı. Antalya'nın Kemer ilçesinde turistlere satmak için 90 litre sahte içki ürettiği belirlenen zanlı yakalandı. Kemer İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında S.Ç'nin, evinde yerli ve yabancı turistlere satmak için sahte alkol ürettiği bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki çalışmaların sonucunda eve düzenlenen operasyonda 40 litre sahte rakı, 50 litre sahte viski, bar saatli kazan ve 4 hortum tesisatı ele geçirildi. Gözaltına alınan S.Ç'nin işlemleri sürüyor. Güncel AA / Ayşe Yıldız Hisarcık Antalya Kemer Güncel Haberler

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