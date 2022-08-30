Antalya haber! Antalya'da 62 şişe sahte içki ele geçirildi Güncel Haberler Antalya gündem haberi... Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda, 62 şişe sahte içki ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda, 62 şişe sahte içki ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi'nde ikamet eden Ö.K'nin sahte içki sattığını belirledi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekibinin düzenlediği operasyonda, ev ve otomobilde 62 şişe sahte içki, tabanca, bıçak ve 4 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Güncel Kaynak: AA / Fatih Hepokur Jandarma Manavgat Antalya Güncel Haberler

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