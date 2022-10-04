Antalya haberleri: Kaş'ta 3 araca çarparak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı Güncel Haberler Antalya gündem haberi: Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobilin 3 araca çarparak takla atması sonucu 2 kişi yaralandı. Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobilin 3 araca çarparak takla atması sonucu 2 kişi yaralandı. U.D.U'nun kullandığı 07 AVY 637 plakalı otomobil, Süleyman Çavuş Caddesi'nde aynı yönde ilerleyen 2 otomobil ile park halindeki minibüse çarptı. Takla atarak ters dönen otomobilin sürücü U.D.U. ile araçta bulunan bir kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, arkadan hızla gelen otomobilin, önce 2 otomobile ardından da minibüse çarparak takla atması yer alıyor. Güncel Kaynak: AA / Talip Demirci Antalya Güncel Haberler

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