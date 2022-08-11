Haber : Antalya haber... Antalya'da 172 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya haber... Antalya'da 172 düzensiz göçmen yakalandı

 - Güncelleme:
Antalya haber... Antalya'da 172 düzensiz göçmen yakalandı

Antalya gelişmesine göre Antalya'nın Demre ilçesi açıklarındaki bir adada 172 düzensiz göçmen yakalandı.

Antalya'nın Demre ilçesi açıklarındaki bir adada 172 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Üçağız Mahallesi Kekova Adası'nda, Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan, aralarında çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenlerin olduğunu belirledi.

Adaya düzenlenen operasyonda yakalanan düzensiz göçmenler, ekiplerce işlemleri yapılmak üzere teknelerle karaya çıkartıldı.

AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel

Sahil Güvenlik Komutanlığı Türkiye Antalya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title