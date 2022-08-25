Antalya haber: Alanya'da tur minibüsünün park halindeki tıra çarptığı kazada 5 kişi yaralandı Güncel Haberler Antalya haberlerine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde tır ile tur minibüsünün karıştığı kazada 5 turist yaralandı. Antalya'nın Alanya ilçesinde tır ile tur minibüsünün karıştığı kazada 5 turist yaralandı. Okurcalar Mahallesi'nde Alanya istikametine giden M.A. yönetimindeki 07 ALN 168 plakalı tur minibüsü, aynı istikamette park halindeki 50 FL 398 plakalı tıra çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada minibüsteki Moldova uyruklu Andrei Lazari, Sergiu Gligor, Mina Vicol ve ismi öğrenilemeyen 2 yolcu yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Manavgat ve Alanya ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Mustafa Kurt Okurcalar Antalya turist Alanya Güncel Haberler

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