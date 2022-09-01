Antalya haber... Alanya'da skuter denetimi yapıldı Güncel Haberler Antalya yerel gündem haberine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde yapılan skuter denetiminde kurallara uymayanlara 5 bin 978 lira ceza kesildi. Antalya'nın Alanya ilçesinde yapılan skuter denetiminde kurallara uymayanlara 5 bin 978 lira ceza kesildi. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince, kentin farklı noktalarında kurallara uymayan skuter kullanıcılarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Ekipler, Atatürk Caddesi'ndeki denetimde birden fazla kişi seyahat eden ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülere 5 bin 978 lira ceza uyguladı. Güncel Kaynak: AA / Mert Cantürk Emniyet Müdürlüğü Antalya Alanya Güncel Haberler

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