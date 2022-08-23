Antalya haber | Alanya'da safari turu sırasında devrilen cipteki 5 kişi yaralandı Güncel Haberler Edinilen Antalya haberine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde Polonyalı turistlerin kiraladığı cipin safari turu sırasında şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Antalya'nın Alanya ilçesinde Polonyalı turistlerin kiraladığı cipin safari turu sırasında şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Lukasz Pawel Nowosado (37) yönetimindeki 07 K 1028 plakalı cip, Çamlıca Mahallesi'nde safari turu sırasında yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada, araçtaki Polonyalı sürücü Nowosado ile Patrycja Sosnowska (30), Aleksandra Nowak (31), Angelika İsabela, (33), Karolina Joanna Orozyk (33) yaralandı. İlk müdahaleleri 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılarak ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Mustafa Kurt Antalya Çamlıca Alanya Güncel Haberler

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