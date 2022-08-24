Antalya haber! Alanya'da kablo hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı Güncel Haberler Antalya haber... Antalya'nın Alanya ilçesinde bir evin deposundan elektrik kablosu çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı. Antalya'nın Alanya ilçesinde bir evin deposundan elektrik kablosu çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı İncekum Karakolu ekipleri, A.B'nin evinin deposundan elektrik kablosu çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kabloları çaldıkları belirlenen A.Ç. (21), M.N. (18), R.U.B. (18) ve M.Ş.C'yi (15) gözaltına aldı. Öte yandan kayıtlarda, 4 şüphelinin şapka takıp yüzlerini maskeyle kapatarak depodan çaldıkları kablolarla olay yerinden uzaklaştıkları görüldü. Güncel Kaynak: AA / Mert Cantürk Jandarma Antalya Alanya Güncel Haberler

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