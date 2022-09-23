Antalya haber: Alanya'da denizde erkek cesedi bulundu Güncel Haberler Antalya bölgesinden gelen habere göre Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu. Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu. Türkler Mahallesi'nde vatandaşlar, deniz yüzeyinde hareketsiz bir kişinin olduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine giden Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve sağlık ekipleri, incelemede erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Kimliği belirlenemeyen ceset, savcılık ve güvenlik güçlerinin incelemesinin ardından cenaze aracıyla Alanya Belediye morguna kaldırıldı. Buradan Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilecek cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Mustafa Kurt Antalya Alanya Güncel Haberler

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