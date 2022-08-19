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Antalya haber | AA Antalya Bölge Müdürü Yıldırım, Vali Baruş'u ziyaret etti

Antalya haber | AA Antalya Bölge Müdürü Yıldırım, Vali Baruş'u ziyaret etti

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Antalya haberler... Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, Isparta Valisi Aydın Baruş'u makamında ziyaret etti.

Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, Isparta Valisi Aydın Baruş'u makamında ziyaret etti.

Baruş, makamında kabul ettiği Yıldırım ile bir süre sohbet etti

Baruş'a Anadolu Ajansının "Karabağ zaferi" isimli kitabını takdim eden Yıldırım, AA'nın çalışmaları hakkında da bilgiler verdi.

Ziyarette Yıldırım'a AA Isparta Muhabiri Yalçın Çelen de eşlik etti.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel

Mustafa Yıldırım Anadolu Ajansı Isparta Antalya Güncel Haberler

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