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Antalya gündem: Kaş Belediye Başkanı Ulutaş'tan, Kaymakam Öztürk'e ziyaret

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Antalya gündem: Kaş Belediye Başkanı Ulutaş'tan, Kaymakam Öztürk'e ziyaret

Antalya haber: Diyarbakır Silvan Kaymakamlığından Antalya Kaş Kaymakamlığına atanan Murat Öztürk, göreve başladı.

Diyarbakır Silvan Kaymakamlığından Antalya Kaş Kaymakamlığına atanan Murat Öztürk, göreve başladı.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, göreve başlayan Öztürk'ü makamında ziyaret ederek, görevinde başarılar diledi. Ulutaş, Öztürk'e Kaş'ın yöresel lezzetlerinden oluşan hediye paketi takdim etti.

Öztürk, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Ulutaş'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Talip Demirci - Güncel

Murat Öztürk Diyarbakır Antalya Güncel Haberler

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