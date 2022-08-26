Antalya gündem: İMO Antalya Şube Başkanı Akdoğan'dan planlı ve kimlikli kent çağrısı

Antalya haber... İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Antalya Şube Başkanı Mehmet Soner Akdoğan, her geçen gün büyüyen Antalya'da planlı ve kimlikli bir kent oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi.

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Antalya Şube Başkanı Mehmet Soner Akdoğan, her geçen gün büyüyen Antalya'da planlı ve kimlikli bir kent oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi.

Konyaaltı ilçesinde düzenlenen tanışma toplantısında gazetecilerle bir araya gelen Akdoğan, oda yönetimi olarak kentte gözlemledikleri çeşitli sorunlara değinerek, çözüm önerilerinde bulundu.

Akdoğan, yaptığı konuşmada, dünya ülkeleri tarafından Türkiye'nin en çok tanınan şehirlerinden biri olan Antalya'nın plansız büyüdüğünü ileri sürerek bunun yeni sorunları beraberinde getirdiğini dile getirdi.

Kentin yoğun göç aldığını ve turizm nedeniyle nüfus yoğunluğunun arttığını belirten Akdoğan, "Sadece mesai öncesinde ve sonrasında oluşan trafik neredeyse günün her saatine yayılmaya başladı. Doğu ve batı bölümü arasında ulaşım aksı yok. Antalya'nın ulaşım master planının yeniden yapılması ya da revize edilmesi gerekiyor." dedi.

Akdoğan, kentte uzun vadeli planlamaların yapılması ve bu çalışmaların modern yönetim ve vizyon anlayışıyla hayata geçirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Bu kapsamda her kesimin sorumluluk alması gerektiğini ifade eden Akdoğan, "Bizler geleceğin Antalya'sını, kendi geleceğimizi planlamalıyız. Bu konuda herkesin sorumluluğu var. Yurt dışında dünyaya açılan kapı olarak kabul edilen turizm şehirlerinde bir kimlik ve mimari söz konusudur. Antalya kimliksiz bir kent olma yolunda hızla ilerliyor. Tamamen ranta dayalı imar planları yapılıyor. Bu kente daha fazla ihanet etmememiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

Yerel yönetimlerin meclislerinde ve akademik kadrolarında kente vizyon ve değer katacak meslek gruplarına yer verilmesi gerektiğini vurgulayan Akdoğan, bir süre önce yapılan Antalya Deprem Master Planı Çalıştayı'na davet edilmediklerini öne sürerek bu duruma tepki gösterdi.

Akdoğan, deprem master planına yönelik kendilerinin de TÜBİTAK projesi yürüttüklerini kaydetti.