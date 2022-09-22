Antalya gündem haberleri: Serik'te takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı Güncel Haberler Edinilen Antalya haberine göre Serik ilçesinde yoldan çıkarak takla atan otomobilin İran uyruklu sürücüsü yaralandı. Serik ilçesinde yoldan çıkarak takla atan otomobilin İran uyruklu sürücüsü yaralandı. Saman F. (27) idaresindeki 34 EYV 227 plakalı otomobil, Boğazkent Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde takla attıktan sonra yol kenarındaki tarlada ters dönerek durdu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, itfaiye ekibince araçtan çıkarıldı. Sağlık ekibi, ise hafif yaralı sürücüye ayakta tedavi uyguladı. Güncel Kaynak: AA / Servet Tümer Boğazkent İtfaiye İran Güncel Haberler

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