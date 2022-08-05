Antalya gündem haberleri: Serik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı Antalya habere göre Antalya'nın Serik ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Antalya'nın Serik ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. E.S. (69) idaresindeki 07 CIP 14 plakalı otomobil Yanköy Mahallesi'nde A.A. (31) idaresindeki 07 D 0895 plakalı motosikletle çarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Serik Devlet hastanesine kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarmanın kazayla ilgili incelemesi sürüyor. Güncel AA / Servet Tümer Motosiklet Antalya Güncel Haberler

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