Antalya gündem haberleri | Polis emeklileri, Antalya Emniyet Müdürü Ulucan'ı ziyaret etti
Antalya haberler: KYÇ Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği ve 15 Temmuz Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği üyeleri Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan'ı ziyaret etti.
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KYÇ Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği ve 15 Temmuz Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği üyeleri Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan'ı ziyaret etti.
KYÇ Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği'nden yapılan açıklamada, Ulucan'ın Antalya'da göreve başladığı günden bu yana çalışan ve emekli polisler yararına çalışmalar yaptığı kaydedildi.
Açıklamada, şehitlerin unutulmaması ve gazilere yönelik etkinlikler dolayısıyla Ulucan'a teşekkür edildi.
AA / Süleyman Elçin - Güncel