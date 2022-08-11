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Antalya gündem haberleri... Kumluca'da bisiklet kullanan öğrencilere kaskın önemi anlatıldı

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Antalya gündem haberleri... Kumluca'da bisiklet kullanan öğrencilere kaskın önemi anlatıldı

Gelen Antalya haberine göre Antalya'nın Kumluca ilçesinde jandarma ekipleri, çocuklara "Kaskımla Güvendeyim" eğitimi verdi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde jandarma ekipleri, çocuklara "Kaskımla Güvendeyim" eğitimi verdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, anaokulu bahçesindeki trafik eğitim pistinde bisiklet kullanan çocuklara yönelik program düzenledi.

Çocuklara bisiklet kullanımında dikkat edilmesi gerekenler, trafik kuralları, kask ve koruyucu ekipmanların kullanımı anlatıldı, her araçta olduğu gibi bisiklet kullanırken de alınması gereken tedbirler ve uyulması gereken kurallar hatırlatıldı.

Kumluca İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Demir'in de katıldığı uygulamalı trafik eğitiminde, öğrencilere bisiklet kaskı dağıtıldı.

AA / Mehmet Çakmak - Güncel

Jandarma Antalya Kumluca Güncel Haberler

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