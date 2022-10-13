Antalya gündem haberleri: Kumluca Belediyesindeki işçi grevi sürüyor

Antalya haberi: Kumluca Belediyesinde bir grup işçinin işten çıkartılması ve toplu iş sözleşmesinde uzlaşma sağlanamaması nedeniyle Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (DİSK) bağlı Genel İş Sendikası üyesi işçilerce başlatılan grev devam ediyor.

Kumluca Belediyesinde bir grup işçinin işten çıkartılması ve toplu iş sözleşmesinde uzlaşma sağlanamaması nedeniyle Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (DİSK) bağlı Genel İş Sendikası üyesi işçilerce başlatılan grev devam ediyor.

Eylemin dokuzuncu gününde Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen grevci işçiler basın açıklaması yaptı. Eylemciler adına basın açıklamasını okuyan DİSK Akdeniz Bölge Sorumlusu ve Genel İş Sendikası Antalya Temsilcisi Vedat Küçük, Kumluca Belediyesi işçilerinin hakları için başlattığı grevin, dayanışmayla ve birlik içine devam etiğini söyledi.

Daha önce yaptıkları açıklamalarda neden greve çıktıklarını ve taleplerini açıkça ifade ettiklerini belirten Küçük, şöyle devam etti:

"Kumluca Belediyesinde artık kurallı bir çalışma olsun, toplu iş sözleşmesine bağlı bir çalışma düzeni olsun, insanca yaşayacak bir ücretimiz olsun. Demiştik ki, biz sendika olarak hep çözümden yana olduk, çözüm üretmek için çabaladık. Biz hala çözümün mümkün olduğunu ve çözümden yana irademizi ve umudumuzu devam ettirdiğimizi söylüyoruz. Ama diyoruz ki krizin yükü emekçiye yıkılmamalı. Elbette toplu sözleşme görüşmelerinde ücretlere yapılacak zamlarda belediyelerin de koşullarını, bütçesini göz önünde bulunduruyoruz. Ama belediye yönetimleri de belediye işçilerinin insanca yaşayabileceği bir ücreti çok görmemelidir. Ücret konusunun çözümden yana irade konulduğu zaman makul bir şekilde çözüleceğine yönelik inancımız tamdır."

Kendileri için önemli bir konu da işinden edilen Kumluca Belediyesi işçilerinin işlerine geri dönmelerinin sağlanması olduğunu vurgulayan Küçük, üyelerinin işlerine geri dönmesi için sonuna kadar mücadele etme kararlılıklarını sürdüreceklerini bildirdi.

Kumluca Belediyesi Başkanına seslenen Küçük, "Gelin işten attığınız işçileri geri alın. Kumluca işçilerine ve halkına hep birlikte hizmet üretmeye devam edelim. Toplu sözleşme masasında buluşup herkes için hayırlı olanı yapalım." dedi.

Basın açıklamasından sonra bir sure slogan atan işçiler olaysız bir şekilde dağılırken, eylemlerinin devam edeceğini bildirdiler.