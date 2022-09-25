Antalya gündem haberleri: Kepez Belediyesinden eğitime katkı

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilçeye 2009'dan bu yana 140'dan fazla yeni okul kazandırdıklarını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Esentepe İlkokulu'nun temel atma törenine katıldı.

Vali Ersin Yazıcı, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Aydın, Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, Esentepe Mahalle Muhtarı Bekir Yılmaz ve AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar'ın da katıldığı törende konuşan Tütüncü, Esentepe İlkokulu'nun uzun zamandır özlemle beklendiğini belirtti.

İlçe genelinde 2009'dan itibaren 140'dan fazla yeni okul yapıldığını ifade eden Tütüncü, şunları kaydetti:

"Kepez'deki bu okulların yapımını devletimiz yapmıştır. Bazılarını belediye ve hayırseverlerimiz üstlenmiştir. Bütün bunların temelinde bir yerde arsa yoksa, imar yoksa, arazi sorunları çözülememişse maalesef kamu yatırımlarını getiremiyoruz. Ben burada mahalle muhtarımıza ve Antalya Milletvekillerimize teşekkür ederim. Biz bütün okul yatırımlarını planlarken aslında vekillerimizin bize gösterdikleri desteklerle yol aldık. Yeri geldi, Ankara'da bir evrak memuru gibi bizim önümüze düştüler. Onların bize destekleriyle bugün burada güzel bir temel atmayı gerçekleştiriyoruz. Kepez'de şuanda 20'den fazla başlaması planlanan okullarımız var."

Konuşmaların ardından okul inşaatının temeli atıldı.