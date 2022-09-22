Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya gündem haberleri: Helikopter kazasında ölen 2 kişinin cenazeleri Antalya'dan Rusya'ya gönderilecek

Güncel Haberler

Antalya gündem haberleri: Helikopter kazasında ölen 2 kişinin cenazeleri Antalya'dan Rusya'ya gönderilecek

Antalya haber... Denizli'nin Çardak ilçesindeki helikopter kazasında hayatını kaybeden Rusya uyruklu 2 mürettebatın cenazeleri Antalya'ya götürüldü.

Denizli'nin Çardak ilçesindeki helikopter kazasında hayatını kaybeden Rusya uyruklu 2 mürettebatın cenazeleri Antalya'ya götürüldü.

Yaşamını yitiren uçuş mühendisi Aleksandr İakovlev ile uçuş teknisyeni Alexey Volkov'un, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgundaki işlemleri tamamlandı.

Kimlik tespitinin ardından konsolosluk yetkilisi tarafından teslim alınan cenazeler, özel bir araçla Antalya'ya yola çıkarıldı.

Cenazelerin buradaki işlemlerinin ardından uçakla Rusya'ya gönderileceği öğrenildi.

Çardak ilçesi yakınlarında dün düşen yangın helikopterinde Rusya uyruklu uçuş mühendisi Aleksandr İakovlev ile uçuş teknisyeni Alexey Volkov hayatını kaybetmiş, Türk vatandaşı teknik personel Ömer Kaan Çakır ile Kenan Erdem, Rus vatandaşları kaptan pilot İlya İvesenkho, uçuş teknisyeni Georgii Onvnvchın ve yardımcı pilot Egor Turkov yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Pamukkale Üniversitesi Denizli Antalya Rusya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title