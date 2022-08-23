Antalya gündem haberleri | Finike'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı Güncel Haberler Gelen Antalya haberlerine göre Finike ilçesinde jandarma tarafından evinde uyuşturucu bulundurduğu tespit edilen kişi gözaltına alındı. Finike ilçesinde jandarma tarafından evinde uyuşturucu bulundurduğu tespit edilen kişi gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Gökbük Mahallesi'nde ikamet eden V.K'nin evine operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelinin ev ve evin eklentilerinde yapılan aramada, 2 kök kenevir bitkisi, 3 yivsiz av tüfeği, 24 av tüfeği fişeği, 1 bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan V.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Mehmet Çakmak Jandarma Hisarcık Finike Güncel Haberler

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