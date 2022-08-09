Antalya gündem haberleri | Finike'de sürücüler trafik kuralları hakkında bilgilendirildi Antalya haberi: Finike'de İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik denetimi yaparak, sürücüleri uyardı. Finike'de İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik denetimi yaparak, sürücüleri uyardı. Ekipler, trafik hareketliliğinin yoğun olduğu yollarda denetimleri artırdı. Olası kazaların önüne geçmek için sürücüleri hız yapmamaları, kırmızı ışığa dikkat etmeleri, emniyet kemeri, kask takmaları konularında bilgilendiren ekipler, trafik kurallarına uymayan sürücülere ise cezai işlem uyguladı. Güncel AA / Ali Karataç Jandarma Hisarcık Finike Güncel Haberler

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