Antalya gündem haberleri: Finike'de kaldırıma çarpan motosikletteki 3 kişi yaralandı Gelen Antalya haberine göre Finike ilçesinde kaldırıma çarparak devrilen motosikletteki biri çocuk 3 kişi yaralandı. Finike ilçesinde kaldırıma çarparak devrilen motosikletteki biri çocuk 3 kişi yaralandı. H.G'nin kullandığı 07 EEB 37 plakalı motosiklet, Hasyurt Mahallesi Akdeniz Bulvarı'nda kaldırıma çarptıktan sonra devrildi. Kazada sürücü ile motosiklette bulunan S.G. ile H.G. isimli çocuk yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Finike Devlet Hastanesine kaldırıldı. Güncel AA / Ali Karataç Güncel Haberler

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