Antalya gündem haberleri | Demre'de 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı
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Gelen Antalya haberine göre Antalya'nın Demre ilçesinde hırsızlık şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı.
Antalya'nın Demre ilçesinde hırsızlık şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Beymelek Mahallesi İskele mevkisinde, keçiboynuzu dolu 7 çuvalın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Eşkali belirlenen şüphelilerin H.G, H.G. ve B.Ç. olduğunu tespit eden ekipler, düzenlenen operasyonla zanlıları gözaltına aldı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel