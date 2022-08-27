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Antalya gündem haberleri | Demre'de 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı

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Antalya gündem haberleri | Demre'de 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Gelen Antalya haberine göre Antalya'nın Demre ilçesinde hırsızlık şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı.

Antalya'nın Demre ilçesinde hırsızlık şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Beymelek Mahallesi İskele mevkisinde, keçiboynuzu dolu 7 çuvalın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Eşkali belirlenen şüphelilerin H.G, H.G. ve B.Ç. olduğunu tespit eden ekipler, düzenlenen operasyonla zanlıları gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel

Jandarma Hisarcık Antalya Demre Güncel Haberler

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