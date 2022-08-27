Antalya gündem haberleri | Demre'de 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı Güncel Haberler Gelen Antalya haberine göre Antalya'nın Demre ilçesinde hırsızlık şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı. Antalya'nın Demre ilçesinde hırsızlık şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Beymelek Mahallesi İskele mevkisinde, keçiboynuzu dolu 7 çuvalın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Eşkali belirlenen şüphelilerin H.G, H.G. ve B.Ç. olduğunu tespit eden ekipler, düzenlenen operasyonla zanlıları gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca Jandarma Hisarcık Antalya Demre Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Antalya gündem haberleri | Demre'de 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.