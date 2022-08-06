Antalya gündem haberleri: ANTALYA'YA HAVA YOLUYLA GELEN TURİST SAYISI 7 MİLYONU GEÇTİ

ANTALYA Valisi Ersin Yazıcı, yılbaşından bugüne kadar hava yoluyla kente gelen yabancı turist sayısının 7 milyonu aştığını açıkladı.

Antalya Valisi Yazıcı, sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda, turizm kenti Antalya'ya cuma günü itibarıyla hava yoluyla gelen turist sayısında 7 milyonun geçildiğini açıkladı. Vali Yazıcı, 'Turizm sayılarımızdaki yükselişi el birliğiyle daha da ileriye taşıyacağız dedi.

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada ise 5 Ağustos itibarıyla Antalya ve Gazipaşa havalimanları aracılığıyla kente gelen turist sayısının 7 milyon 76 bin 937 kişi olduğu belirtildi. Antalya'nın 'güvenli turizm sertifikası' uygulaması, alternatif turizm kolları ve dünyanın en kaliteli 5 yıldızlı otelleriyle Akdeniz çanağındaki en iyi ve en çok tercih edilen şehir olduğu kaydedildi.

YÜZDE 91'LİK ARTIŞ

Açıklamada, Antalya'da pandeminin etkisinin azalmasıyla turizm rekorlarının kırıldığı eski günlere dönüldüğü de vurgulandı. 1 Ocak- 5 Ağustos'ta gelen 7 milyon 76 bin 937 yabancı turist sayısı ile geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 91'lik artış olduğu kaydedilirken, geçen sene aynı dönemde 3 milyon 705 bin 771 kişi geldiği hatırlatıldı. Bu yıl Ağustos ayının ilk 5 gününde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artışla 388 bin 431 turist geldiği kaydedildi. (DHA)