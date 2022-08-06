Antalya gündem haberleri: ANTALYA'YA HAVA YOLUYLA GELEN TURİST SAYISI 7 MİLYONU GEÇTİ - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya gündem haberleri: ANTALYA'YA HAVA YOLUYLA GELEN TURİST SAYISI 7 MİLYONU GEÇTİ

Antalya gündem haberi | ANTALYA Valisi Ersin Yazıcı, yılbaşından bugüne kadar hava yoluyla kente gelen yabancı turist sayısının 7 milyonu aştığını açıkladı.

 - Güncelleme:

ANTALYA Valisi Ersin Yazıcı, yılbaşından bugüne kadar hava yoluyla kente gelen yabancı turist sayısının 7 milyonu aştığını açıkladı.

Antalya Valisi Yazıcı, sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda, turizm kenti Antalya'ya cuma günü itibarıyla hava yoluyla gelen turist sayısında 7 milyonun geçildiğini açıkladı. Vali Yazıcı, 'Turizm sayılarımızdaki yükselişi el birliğiyle daha da ileriye taşıyacağız dedi.

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada ise 5 Ağustos itibarıyla Antalya ve Gazipaşa havalimanları aracılığıyla kente gelen turist sayısının 7 milyon 76 bin 937 kişi olduğu belirtildi. Antalya'nın 'güvenli turizm sertifikası' uygulaması, alternatif turizm kolları ve dünyanın en kaliteli 5 yıldızlı otelleriyle Akdeniz çanağındaki en iyi ve en çok tercih edilen şehir olduğu kaydedildi.

YÜZDE 91'LİK ARTIŞ

Açıklamada, Antalya'da pandeminin etkisinin azalmasıyla turizm rekorlarının kırıldığı eski günlere dönüldüğü de vurgulandı. 1 Ocak- 5 Ağustos'ta gelen 7 milyon 76 bin 937 yabancı turist sayısı ile geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 91'lik artış olduğu kaydedilirken, geçen sene aynı dönemde 3 milyon 705 bin 771 kişi geldiği hatırlatıldı. Bu yıl Ağustos ayının ilk 5 gününde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artışla 388 bin 431 turist geldiği kaydedildi. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ersin Yazıcı Antalya turist Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title