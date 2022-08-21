Antalya gündem haberleri | Antalya sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluk yaşanıyor

Antalya bölgesinden gelen habere göre Antalya'da etkili olan sıcak hava nedeniyle yerli ve turistler, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Antalya'da etkili olan sıcak hava nedeniyle yerli ve turistler, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Havanın ve deniz suyu sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı ise yüzde 73 olarak kaydedildi. Sıcaktan ve nemden bunalanlar Konyaaltı Sahili'nde denize girerek serinledi.

Sahile gelenlerden bazıları şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlenirken, bazıları çocuklarıyla oynadı, palmiye ağaçlarının altında yürüyüş yaptı.

Kentteki Lara, Sarısu, Kaputaş plajlarında da kalabalık gözlendi.

Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerine oturarak kitap okuyanların yanı sıra bazı tatilciler de parklarda zaman geçirmeyi tercih etti.