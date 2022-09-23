Antalya gündem haberleri... Antalya'da yaşayan Azerbaycanlılar Ermenistan'a tepki gösterdi

Antalya'da yaşayan Azerbaycan vatandaşları Azerbaycan - Ermenistan sınır hattındaki çatışmalara tepki gösterdi.

Muratpaşa ilçesi Kazım Özalp Caddesi'nde toplanan Azerbaycanlılar, ellerinde Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla pankartlar taşıdı. Azerbaycan Halklar Dostluğu Derneği organizasyonunda toplanan gruba Türk vatandaşları ve çeşitli siyasi parti temsilcileri de destek verdi.

İki ülke milli marşlarını okuyan gruptakiler, Ermenistan'ın saldırılarına tepki göstererek Azerbaycan ordusuna destek oldu.

Dernek Başkanı Lale Hesenova, açıklamasında, Ermenistan'ın provokasyonlarını kınadı.

Hesenova, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), Dağlık Karabağ'daki işgalin sona ermesi konusunda 1993'te kabul edilen 4 kararı bugüne kadar uygulanmadığını hatırlattı.

Hesenova, "30 yıldır gördüğümüz olayları bugün yeniden yaşıyoruz. Azerbaycan vatandaşları olarak tüm dünyaya, Türkiye'deki uluslararası kuruluşların temsilciliklerine ve Türk yetkililerine Ermenistan'ın bu hain siyasetten uzak durması için çağrı yapmaya davet ediyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Azerbaycan'a destek sloganları atan gruptakiler Türkiye ve Azerbaycan bayrakları açtı.