Antalya gündem haberleri... Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Antalya yerel gündem haberine göre Antalya'nın Aksu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı. Antalya'nın Aksu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ve Antalya MİT Daire Başkanlığı ekipleri, Hakkari'den getirilen uyuşturucunun Mandırlar Mahallesi'ndeki bir depoda saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Depoya yapılan baskında, 5 kilogram sentetik uyuşturucu, 3 hassas terazi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüpheliler T.A, K.Y, M.M.B, O.B. ve M.T.A. gözaltına alındı. Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca Hakkari Antalya Güncel Haberler

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