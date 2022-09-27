Antalya gündem haberleri... Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Antalya haberler: Antalya'nın Kepez ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Antalya'nın Kepez ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şüphelinin motosikletle uyuşturucu madde sattıklarının tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı. Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katıldığı operasyonda, şüpheliler E.T. ve A.B, Yeni Emek Mahallesi'nde yakalandı. Şüphelilerin üst aramasında 97 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram kubar esrar, hassas terazi, pompalı av tüfeği, 12 bin lira ve 7 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Orhan Çiçek Hisarcık Antalya Kepez Güncel Haberler

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