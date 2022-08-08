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Antalya gündem haberleri | Antalya'da turistlere trafik güvenliği anlatıldı

Antalya gündem haberleri | Antalya'da turistlere trafik güvenliği anlatıldı

Antalya gündem haberi | Antalya'nın Serik ilçesinde yabancı turistler, trafik güvenliği konusunda bilgilendirildi.

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Antalya'nın Serik ilçesinde yabancı turistler, trafik güvenliği konusunda bilgilendirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "turizm trafik güvenliği" faaliyetleri kapsamında turistik tesis ve safari turu düzenleyen işletmelerde, hız kuralları, geçiş önceliği, kask, emniyet kemeri, yaya önceliği konularında seminer gerçekleştirildi.

Yabancı dilde yapılan seminerde, turistlere yabancı dilde hazırlanan broşürler dağıtıldı.

AA / Servet Tümer - Güncel

Jandarma Hisarcık Antalya Güncel Haberler

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