Haber : Antalya gündem haberleri: Antalya'da takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya gündem haberleri: Antalya'da takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

 - Güncelleme:
Antalya gündem haberleri: Antalya'da takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya bölgesinden gelen habere göre Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobilin takla atması sonucu sürücüsü hayatını kaybetti.

Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobilin takla atması sonucu sürücüsü hayatını kaybetti.

Yusuf Sarıca (57) yönetimindeki 07 BAT 337 plakalı otomobil, Kasaba Mahallesi istikametinden Dirgenler Mahallesi yönüne doğru seyir halindeyken takla attı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Sarıca, ambulansla Kaş Devlet Hastanesine kaldırılırken hayatını kaybetti.

AA / Talip Demirci - Güncel

Antalya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title