Antalya gündem haberleri: Antalya'da takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti Antalya bölgesinden gelen habere göre Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobilin takla atması sonucu sürücüsü hayatını kaybetti. Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobilin takla atması sonucu sürücüsü hayatını kaybetti. Yusuf Sarıca (57) yönetimindeki 07 BAT 337 plakalı otomobil, Kasaba Mahallesi istikametinden Dirgenler Mahallesi yönüne doğru seyir halindeyken takla attı. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Sarıca, ambulansla Kaş Devlet Hastanesine kaldırılırken hayatını kaybetti. Güncel AA / Talip Demirci Antalya Güncel Haberler

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