ANTALYA'DA SICAKTAN BUNALANLAR SAHİLİ DOLDURDU

ANTALYA'da yüksek nem ve sıcak hava sahillerde yoğunluk oluşturdu. 6 metre yüksekliğindeki kaya üzerine çıkıp denize atlayan gençler ise yine tehlikeye davetiye çıkardı.

Turizmin başkenti Antalya'da sıcaklığın 33, nem oranının ise yüzde 58 seviyelerinde seyretmesiyle yerli ve yabancı vatandaşlar Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu. Nemden dolayı Beydağları'nın görüş mesafesinin azaldığı da dikkati çekti. Sahile gelen vatandaşlardan bazıları güneşlenmeyi, bazıları yüzmeyi tercih ederken bazı aileler çocuklarıyla denizin içinde oynamayı seçti. Akdeniz'in serin sularında ise en çok eğlenen yine çocuklar oldu.

KAYALIKLARDAN ATLAMALAR BAŞLADI

Konyaaltı Sahili'ne varyant tarafından giriş yapıldığında hemen falezlerin altında bulunan 6 metrelik kayadan gençlerin denize atladığı görüldü. Her sene klasikleşen ve bir türlü önüne geçilemeyen duruma bu sene de rastlandı. Gençler, tehlikeye aldırış etmeden kayalıktan kendilerini suya attı.