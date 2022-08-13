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Antalya gündem haberleri... Antalya'da kürekle açılan yuvadaki yavru caretta carettalar zarar gördü

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Antalya gündem haberleri... Antalya'da kürekle açılan yuvadaki yavru caretta carettalar zarar gördü

Antalya haberine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir işletmenin plajında çalışan kişinin, şezlongların arasındaki yuvayı kürekle açması sonucu yavru deniz kaplumbağaları zarar gördü.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir işletmenin plajında çalışan kişinin, şezlongların arasındaki yuvayı kürekle açması sonucu yavru deniz kaplumbağaları zarar gördü.

Side sahilindeki bir plajda yuvanın kürekle açıldığını gören turistler, durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye giden Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği (DEKAFOK) ekibi, yuvanın bozulduğunu tespit etti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri de yuvanın kürekle bozulması nedeniyle içerisinde bulunan yavruların zarar gördüğünü belirleyerek, tutanak tuttu.

Plaj görevlisinin, yavru deniz kaplumbağalarının yuvadan çıkmaları için yardımcı olduğunu ileri sürdüğü öğrenildi.

DEKAFOK Başkanı Seher Akyol, gazetecilere, caretta caretta deniz kaplumbağalarının yuvalama alanlarını denetlediklerini, yavruların güvenli bir şekilde denize ulaşması için çalışma yürüttüklerini söyledi.

İhbar sonrası bölgeye ulaştıklarında yuvanın açılmış olduğunu gördüklerini vurgulayan Akyol, "Orada yavruların erken çıkarıldığını, maalesef çok fazla yavrunun öldüğünü gördük. 14 tanesi göbek bağı kopmadan denize bırakıldı. 12'si yumurtada üzeri açılıp parçalandığı için öldü. 28 tanesinin dış kabuğu bulundu ama akıbetini bilmiyoruz." diye konuştu.

AA / Fatih Hepokur - Güncel

Manavgat Akdeniz Antalya Güncel Haberler

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