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Antalya gündem haberleri... Antalya'da kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

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Antalya gündem haberleri... Antalya'da kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Gelen Antalya haberine göre Antalya'nın Serik ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Serik ve Gebiz Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Hasdümen Mahallesi Avşaratlı mevkisindeki ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden ekipler, E.Ş, A.C, ve A.Ş'yi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Kaçak kazıda kullanılan dedektör ile kazma ve kürek gibi eşyalara el koyan ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

Bu arada, jandarmanın suçüstü yapılan şüphelileri cep telefonuyla kayda aldığı sırada "Kaldırın ellerinizi, ne yapıyorsunuz?" sorusu üzerine bir zanlının "Yalan yok komutanım görüyorsunuz." diye cevap verdiği dikkati çekti.

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel

Jandarma Antalya Güncel Haberler

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