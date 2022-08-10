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Antalya gündem haberleri... Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

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Antalya gündem haberleri... Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Antalya haber... Antalya'nın Kaş ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Demre- Fethiye kara yolu Çerçiler mevkisinde, sürücüleri öğrenilemeyen 07 APR 374 plakalı otomobil ile 06 BV 0335 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle 06 BV 0335 plakalı otomobil, demir bariyerleri aşarak yoldan aşağıya düştü.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, düşen otomobilin sürücüsü ile aynı araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

AA / Talip Demirci - Güncel

Fethiye Antalya Güncel Haberler

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