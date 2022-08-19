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Antalya gündem haberleri: Antalya'da Hint keneviri yetiştirdiği öne sürülen kişi yakalandı

Antalya gündem haberleri: Antalya'da Hint keneviri yetiştirdiği öne sürülen kişi yakalandı

Antalya haber: Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda sazlık alanda Hint keneviri yetiştirdiği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda sazlık alanda Hint keneviri yetiştirdiği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Burmahancı Mahallesi'ndeki sazlık alanda şüpheli Ö.B'nin Hint keneviri yetiştirdiğinin tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda 112 kök Hint keneviri ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarma karakolundaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Ele geçirilen Hint keneviri imha edildi.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel

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