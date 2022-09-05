Antalya gündem haberleri: Antalya'da hakkında 6 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Güncel Haberler Antalya haberine göre Antalya'nın Kaş ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Antalya'nın Kaş ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan arananlara yönelik çalışma başlattı. Çayköy Mahallesi'nde yapılan çalışmada, hırsızlıktan hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K, gözaltına alındı. Hükümlünün jandarmadaki işlemleri sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca Jandarma Hisarcık Antalya Güncel Haberler

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