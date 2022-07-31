Freni arızalanan minibüs park halindeki 8 araca çarptı Antalya'nın Kaş ilçesinde freni arızalanan minibüs, park halindeki 8 araca çarparak durabildi. Antalya'nın Kaş ilçesinde freni arızalanan minibüs, park halindeki 8 araca çarparak durabildi. Tayfun A. idaresindeki 07 ATB 877 plakalı minibüsün Gömbe Mahallesi Kalkan Kavşağı'nda ışıkta beklerken freni arızalandı. Mahalle merkezine doğru yokuş aşağı ve geri yönde giden minibüs, cadde kenarında park halindeki 8 araca çarptı. Kazada minibüs ile 8 araçta hasar oluştu, sürücü yara almadan kurtuldu. Güncel AA / Talip Demirci Antalya Güncel Haberler

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