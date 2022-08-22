Antalya gündem haberleri: Antalya'da evdeki kasadan para ve ziynet eşyası çalan 5 kişi yakalandı Güncel Haberler Antalya habere göre Antalya'nın Kepez ilçesinde, bir evdeki kasadan 800 bin lira ile yüklü miktarda ziynet eşyası çaldıkları öne sürülen 5 zanlı gözaltına alındı. Antalya'nın Kepez ilçesinde, bir evdeki kasadan 800 bin lira ile yüklü miktarda ziynet eşyası çaldıkları öne sürülen 5 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Hüsnü Karakaş Mahallesi'ndeki bir evde bulunan kasadan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Ekiplerce Antalya, Adana ve Mersin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kasadan çalındığı belirtilen yaklaşık 3 milyon lira değerindeki ziynet eşyasının bir kısmı Adana'da ele geçirildi. Operasyonda E.G, V.K, G.D, F.U. ve E.A. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edildi. Kasayı açtığı öne sürülen E.G, görüntü almaya çalışan basın mensuplarına tepki gösterdi. E.G'nin kısa süre önce cezaevinden çıktığı ve diğer şüphelilere "kuş yuvadan çıktı." şeklinde mesaj gönderdiği ileri sürüldü. Güncel Kaynak: AA / Gülsem Adam Emniyet Müdürlüğü Münir Karaloğlu Antalya Kepez Güncel Haberler

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