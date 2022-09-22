Antalya gündem haberleri: Antalya'da Döşemealtı Belediyesinde 'zimmete para geçirildiği' iddiası

Antalya'da Döşemealtı Belediyesinde "zimmete para geçirildiği" iddialarına ilişkin Sayıştay denetçilerinin incelemesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında 2 müdür görevden uzaklaştırıldı, belediye çalışanı 1 kişi gözaltına alındı.

Döşemealtı Belediyesinde "bazı işlemler sırasında zimmete para geçirildiği" iddiaları üzerine Sayıştay denetçileri tarafından inceleme yapıldı. İnceleme sonucunda Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Başlatılan adli ve idari soruşturma kapsamında belediyenin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü ile Mali Hizmetler Müdürü görevden uzaklaştırıldı. Aynı kapsamda belediye çalışanı 1 kişi de gözaltına alındı.

Konuyla ilgili idari ve adli soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Belediye Başkanı Genç'in açıklaması

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, belediye bünyesindeki inceleme neticesinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde personel maaşları konusunda bazı işlemler arasında usulsüzlük ve uyumsuzluk olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Açıklamasında "Talimatım doğrultusunda ivedilikle idari soruşturma başlatılmış, sorumlu şahıslarla ilgili olarak Antalya Emniyet Müdürlüğüne ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına bizzat tarafımca suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadelerini kullanan Genç, olayın aydınlanması için sürecin takipçisi olacağını kaydetti.