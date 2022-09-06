Antalya gündem haberleri: Antalya'da dereye düşen traktörün sürücüsü yaralandı
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Antalya haberi: Antalya'nın Serik ilçesinde dereye düşen traktörün sürücüsü yaralandı.
Antalya'nın Serik ilçesinde dereye düşen traktörün sürücüsü yaralandı.
Onur Samet Okudan'ın kullandığı 07 AGT 975 plakalı traktör, Yeşilyurt Mahallesi'nde yol kenarındaki dereye düştü.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Traktörden çıkarılan Okudan, Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel