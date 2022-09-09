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Denize giren kişi boğuldu

Güncel Haberler

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde denize giren kişi boğuldu.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde denize giren kişi boğuldu.

Lara Plajı bölgesinde bir kişinin deniz yüzeyinde hareketsiz olduğunu fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, kıyıya çıkarılan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekibi, sahilde çantasını bulduğu ölen kişinin 29 yaşındaki Engin Çavdar olduğunu tespit etti.

Çavdar'ın cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel

112 Acil Çağrı Muratpaşa Antalya Güncel Haberler

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